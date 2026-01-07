Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin operasyonları sonucunda S.E., S.Ü., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. isimli dört şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltındaki şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adli süreçte S.E., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

