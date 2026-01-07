Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı; 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 19:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:01
Operasyon ve gözaltılar

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin operasyonları sonucunda S.E., S.Ü., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. isimli dört şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltındaki şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adli süreçte S.E., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

