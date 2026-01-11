Adana'da Tefecilik Operasyonu: 59 Banka ve Kredi Kartı Ele Geçirildi

Şüpheli S.E. gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı iddia edilen S.E.'yi takibe aldı.

Yapılan takip sonrası şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 59 banka ve kredi kartı, 28 slip ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ADANA’DA ÇOK SAYIDA BANKA VE KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ.