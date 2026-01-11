Fatih'te Silahlı Tehdit ve Gasp: 2 Şüpheli Yakalandı

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 5 Ocak'ta silahlı tehdit ve gasp olayında iki şüpheli Sultangazi'de yakalandı; tabanca, fişek ve esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:23
Olay

İstanbul Fatih, Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 5 Ocak günü saat 18.20 sıralarında bir ikamette meydana gelen olayda, Ş.Ç. (73) cep telefonu üzerinden tehdit edilerek kendisinden para talep edildi. Olay sırasında adreste bulunan Ş.E. (67), şüphelilere parayı getirmemesi üzerine ikamete gelen silahlı şahıslarca darp edildi.

Görgü ve müdahale

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

Gözaltı ve ele geçirilenler

Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheliler F.A. (28) ve B.E. (19), Sultangazi'de bir ikamette gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Adli süreç

Şüpheliler 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'gasp', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

