Karakoyunlu’da 3 bin 130 vatandaşa dolandırıcılık ve şiddet eğitimi

Karakoyunlu İlçe Emniyet Amirliği, dolandırıcılıkla mücadele ve kadına yönelik şiddet konularında toplam 3 bin 130 vatandaşı bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:11
Emniyetin önleyici çalışmaları halkı bilgilendiriyor

Karakoyunlu İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında, dolandırıcılıkla mücadele ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında toplam 3 bin 130 vatandaş bilgilendirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe genelinde İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk alanındaki haneler, iş yerleri, kahvehaneler ve eğitim kurumları ziyaret edilerek vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde dolandırıcılık yöntemleri, alınması gereken tedbirler ile kadına yönelik şiddetle mücadelede başvuru mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 2 bin 54, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ise bin 76 vatandaşın bilgilendirildiği bildirildi.

Karakoyunlu İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen bu önleyici faaliyetlerle toplumda farkındalığın artırılması ve suçların oluşmadan önlenmesi hedeflenirken, bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

