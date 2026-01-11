Eskişehir-Seyitgazi Kırka Yolunda Araç Arızası: Trafikte Uzun Kuyruklar
Eskişehir-Seyitgazi hattında bugün öğle saatlerinde meydana gelen araç arızası, güzergâhta ulaşımı aksattı. Kırka yolu üzerinde yolda kalan otomobil nedeniyle sürücüler uzun bekleyiş yaşadı.
Olayın Ayrıntıları
Yolda kalan aracın arızalanması sonucu güzergâhta metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolun kapalı olduğunu gören bazı sürücüler geriye dönmek zorunda kaldı.
Yolda kalan aracın kaldırılmasının ardından, tıkanan trafik akışının tekrar normale döndüğü öğrenildi.
