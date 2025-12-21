DOLAR
Adana'da Trafik Denetimi: 60 Sürücüye 495 bin 593 TL Ceza

Adana’da akşam denetiminde 278 araç kontrol edildi; 60 sürücüye toplam 495 bin 593 TL ceza kesildi, 7 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 00:59
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde uygulama gerçekleştirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde belirlenen noktalarda trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, 278 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

Denetimler sonucunda 7 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 60 aracın sürücüsüne toplam 495 bin 593 TL ceza kesti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

