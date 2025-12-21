Adana'da Trafik Denetimi: 60 Sürücüye 495 bin 593 TL Ceza
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde uygulama gerçekleştirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde belirlenen noktalarda trafik uygulaması yaptı.
Polis ekipleri, 278 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimler sonucunda 7 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 60 aracın sürücüsüne toplam 495 bin 593 TL ceza kesti.
