Adana'da Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada

Adana Yüreğir'de iki sürücü trafikte tartışıp yol ortasında birbirine girdi; kavga cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:00
Adana'da Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada

Adana'da Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada

Olayın Detayları

Adana'da trafikte tartışan sürücüler yol ortasında birbirine girdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gülhatmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü trafikte tartışıp araçlarından indi. Sürücüler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki sürücü de birbirlerine yumruklarla saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADANA’DA TRAFİKTE TARTIŞAN SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNİP YOLUN ORTASINA BİRBİRİNE GİRDİ, O ANLAR CEP...

ADANA’DA TRAFİKTE TARTIŞAN SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNİP YOLUN ORTASINA BİRBİRİNE GİRDİ, O ANLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

ADANA’DA TRAFİKTE TARTIŞAN SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNİP YOLUN ORTASINA BİRBİRİNE GİRDİ, O ANLAR CEP...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Tekirdağ'da Teyzesini Öldüren Kadın Tutuklandı
3
Muş Hasköy'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi
4
Kırklareli’de Yasa Dışı Karaca Avına 50 bin 943 lira Ceza
5
Bursa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 5 Gözaltı, 9 bin 200 Litre Ele Geçirildi
6
Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: 84 Yaşındaki Bekir Avcu Hayatını Kaybetti
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları