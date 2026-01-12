İstanbul'da Operasyon: Kasten Öldürme ve Diğer Suçlardan Aranan 2 Kişi Yakalandı

İstanbul Emniyeti, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan F.T.A. ve K.Ş.'yi 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalayıp adliyeye sevk etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 21:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 21:37
Emniyetin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, haklarında çok sayıda suçtan aranma ve dosya firarisi kaydı bulunan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, tehdit ve uyuşturucu madde ile bağlantılı suçlar başta olmak üzere birden fazla suçtan arandıkları tespit edilen F.T.A. ve K.Ş., 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet sorguları tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.

İstanbul’da aranan 2 kişi yakalandı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

