Avcılar'da Uyuşturucu Hap İmalathanesine Baskın: 3 milyon 350 bin Ele Geçirildi, 6 Gözaltı

Avcılar'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 350 bin etken maddeli sentetik ilaç ve 250 kilogram katkı maddesi ele geçirildi; 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 23:42
Avcılar'da Uyuşturucu Hap İmalathanesine Baskın: 3 milyon 350 bin Ele Geçirildi, 6 Gözaltı

Avcılar'da uyuşturucu hap imalathanesine baskın

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda, emniyet güçleri büyük miktarda sentetik ilaç ve üretim malzemesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu yürüten birim

Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine gerçekleştirdi.

Baskında ele geçirilenler

Adreste yapılan aramalarda 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ve 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi.

6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

İSTANBUL AVCILAR’DA, ‘UYUŞTURUCU İMALATI VE TİCARETİ’ İHBARI ÜZERİNE YAPILAN OPERASYONDA, 6...

İSTANBUL AVCILAR’DA, ‘UYUŞTURUCU İMALATI VE TİCARETİ’ İHBARI ÜZERİNE YAPILAN OPERASYONDA, 6 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. 3 MİLYON 350 BİN ADET ETKEN MADDELİ SENTETİK İLAÇ, 700 BİN ADET DOLUMA HAZIR BOŞ KAPSÜL VE UYUŞTURUCU HAP İMALATINDA KULLANILAN ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Balpınar Çevre Yolu'nda Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
2
Adana'da Silahlı Saldırı: Baba Ağır Yaralandı, 16 Yaşındaki Oğlu Öldü
3
Avcılar'da Uyuşturucu Hap İmalathanesine Baskın: 3 milyon 350 bin Ele Geçirildi, 6 Gözaltı
4
Araz Musayev'e Bıçaklı Saldırı: "Hayatım Her An Tehdit Altında"
5
Batman'da Feci Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
6
Seydikemer Karabel'de Yoğun Kar: Araçlar Yolda Mahsur Kaldı
7
Eskişehir’de 'kız' kavgası kanlı bitti: 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları