Avcılar'da Uyuşturucu Hap İmalathanesine Baskın: 3 milyon 350 bin Ele Geçirildi, 6 Gözaltı

Avcılar'da uyuşturucu hap imalathanesine baskın

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda, emniyet güçleri büyük miktarda sentetik ilaç ve üretim malzemesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu yürüten birim

Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine gerçekleştirdi.

Baskında ele geçirilenler

Adreste yapılan aramalarda 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine ve 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi.

6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

İSTANBUL AVCILAR’DA, ‘UYUŞTURUCU İMALATI VE TİCARETİ’ İHBARI ÜZERİNE YAPILAN OPERASYONDA, 6 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. 3 MİLYON 350 BİN ADET ETKEN MADDELİ SENTETİK İLAÇ, 700 BİN ADET DOLUMA HAZIR BOŞ KAPSÜL VE UYUŞTURUCU HAP İMALATINDA KULLANILAN ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.