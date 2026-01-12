Muş’ta Kar ve Tipi: Kızılay 180 Kişiye Destek Sağladı
Yolda mahsur kalanlara anında müdahale
Muş-Bingöl kara yolu Gedik rampası mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu 80 araçta bulunan yaklaşık 180 kişi mahsur kaldı.
Bölgeden gelen ihbar üzerine sevk edilen Kızılay Muş Şubesi ekipleri, yolda kalan vatandaşlara hızla ulaştı. Ekipler, ilerlemekte güçlük çeken bazı araçları iterek sürücülere yardım ederken, mahsur kalanlara kek ve meyve suyu dağıtarak temel beslenme desteği sağladı.
Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, zorlu hava şartlarında yolda kalan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, ihtiyaç duyulan noktalarda beslenme desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
