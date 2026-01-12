Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: 84 Yaşındaki Bekir Avcu Hayatını Kaybetti

Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 84 yaşındaki Bekir Avcu, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi; sürücü tutuklandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:00
Seyhan, Fevzipaşa Mahallesi — dün sabah

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda dün sabah meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Bekir Avcu (84), bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazaya karışan aracın sürücüsü D.V. yönetimindeki 34 FGB 201 plakalı otomobilin çarpmasıyla Avcu yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Avcu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. Kazaya ilişkin görüntüler ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları