Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: 84 Yaşındaki Bekir Avcu Hayatını Kaybetti

Adana'da yaya geçidinde ölüm: 84 yaşındaki Bekir Avcu hayatını kaybetti

Seyhan, Fevzipaşa Mahallesi — dün sabah

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda dün sabah meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Bekir Avcu (84), bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazaya karışan aracın sürücüsü D.V. yönetimindeki 34 FGB 201 plakalı otomobilin çarpmasıyla Avcu yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Avcu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. Kazaya ilişkin görüntüler ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ADANA’DA YAYA GEÇİDİNDEN YOLUN KARŞINA GEÇMEK İSTEYEN YAŞLI ADAM, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ, KAZA ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI.