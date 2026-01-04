Adana'da Yılbaşı Gecesi Düğün Ofisine Parke Taşlı Saldırı

Adana'da yılbaşı gecesi düğün organizasyon ofisine parke taşlı saldırı

Adana'da, iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyon ofisine yılbaşı gecesi yapılan parke taşlı saldırı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın, iş yeri ile mal sahibi arasındaki tadilat ve masraf tartışmasının ardından gerçekleştiği öne sürülüyor.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre saldırı, merkez Yüreğir ilçesi'ne bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlendiği belirtilen saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İşletmecinin iddiaları

Burcu Uğur, yaşananları ve kayıtları şöyle aktardı: "Kamera kayıtlarını incelediğimizde, yılbaşı gecesi iş yerimize yönelik bir sabotaj yapıldığını açıkça gördük. Zaten bu olaydan önce tehdit almıştık. İş yeri sahibi bize, ’çocuklarım duyarsa sizi burada barındırmazlar, ben de bırakmam’ diyerek tehditte bulunmuştu. Biz zaten bu şahısların olayı yapan kişiler olduğunu tahmin ediyorduk. Kamera kayıtlarını izleyince de bunların o kişiler olduğunu kesin olarak teyit ettik."

"Görüntülerde ilk olarak kalabalık bir şekilde araçla gelip çevreyi inceledikleri, küfürlü konuşarak ’cam kırılır mı acaba’ gibi ifadeler kullandıkları görülüyor. Yaklaşık bir saat sonra ise iki kişi, yüzleri kapalı şekilde tekrar geliyor ve ellerindeki kaldırım taşlarını camımıza fırlatıyorlar."

Tavan sorunu ve masraf anlaşmazlığı

Uğur, iş yerinin tavanındaki su sızıntısının uzun süredir sorun olduğunu ve bunun tartışmanın kaynağı olduğunu söyledi: "Biz iş yerini tuttuğumuzda tavanı akıyordu. Bu nedenle şikâyette bulunduk. Müteahhit firma sorumluluğu iş yeri sahibine atıyor, iş yeri sahibi de müteahhit firmaya. Biz de ’masrafı biz karşılayalım, kiradan düşelim’ dedik. Ancak iş yeri sahibi, ’hiçbir şekilde kiradan düşemezsiniz. Masrafla ilgili bana fatura ederseniz gününüzü görürsünüz’ diyerek canımızla tehdit etti."

"Beton firması eksik iş yaptığını kabul etmiş, hatta zararın karşılanması için bir ödeme yapmış. Ancak bu paranın nereye gittiği konusunda hiçbir bilgimiz yok. Buna rağmen tavan hâlâ yapılmadı ve yağmur yağdığında iş yerimiz su alıyor."

"Zamanında ihtar da çekmiştik. ’Bizi çıkarmak istiyorsanız, içeride yaptığımız masrafları karşılayın, biz de çıkalım’ dedik. Buna da yanaşmadılar. ’Masrafı biz yapalım, kiradan düşelim’ teklifimizi de kabul etmediler."

Görüntülerdeki noktalar ve güvenlik endişesi

Uğur, saldırının tehdit amaçlı olduğunu ve kamera görüntülerinde maskeli kişilerin bir evden çıkıp saldırı sonrası aynı eve geri döndüğünün net biçimde görüldüğünü belirtti: "Yaşanan tüm bu olayların tehdit amaçlı yapıldığı çok açıktır. Bu kişilerin yaptığından eminiz. Çünkü kamera kayıtlarında, maskeli şahısların köşe başındaki evlerinden çıktıkları ve saldırıdan sonra yine aynı eve geri döndükleri net bir şekilde görülmektedir."

"Biz bu iş yerini iki kadın olarak işletiyoruz. Yaşlı babamız ve çocuklarımız var. Bugün taş atanlar, yarın kurşun da sıkabilir."

Saldırı sonrası kadın işletmecilerin polise başvurduğu ve iş yeri sahibinden şikayetçi olduğu, iş yeri sahibinin ise saldırıyla alakasının olmadığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

