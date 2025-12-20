DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi

Bingöl'ün Genç ilçesi çıkışında, 47 DL 525 plakalı tırda balataların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:03
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi

Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi

Genç ilçesi çıkışında 47 DL 525 plakalı araçta yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, 47 DL 525 plakalı tırın balatalarının tutuşması sonucu araçta yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü durumu bildirdi ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevlerin aracı tamamen sarmasını önledi. Müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve zamanında müdahalenin facianın önlenmesinde belirleyici olduğunu belirtti.

BİNGÖL’DE SEYİR HALİNDEKİ TIRDA YANGIN PANİĞİ: FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

BİNGÖL’DE SEYİR HALİNDEKİ TIRDA YANGIN PANİĞİ: FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

BİNGÖL’DE SEYİR HALİNDEKİ TIRDA YANGIN PANİĞİ: FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi
2
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
3
İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı
4
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi
5
Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı
7
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025