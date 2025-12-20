Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi

Genç ilçesi çıkışında 47 DL 525 plakalı araçta yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, 47 DL 525 plakalı tırın balatalarının tutuşması sonucu araçta yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü durumu bildirdi ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevlerin aracı tamamen sarmasını önledi. Müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve zamanında müdahalenin facianın önlenmesinde belirleyici olduğunu belirtti.

