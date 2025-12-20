DOLAR
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi

Alanya Kestel'de DSİ'ye ait sulama borusunun patlaması sonucu 07 BZT 729 plakalı otomobil suyla sürüklendi; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:02
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, Devlet Su İşleri (DSİ)'ye ait sulama borusu Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Olayın Ayrıntıları

Patlamanın etkisiyle yolda park halinde bulunan 07 BZT 729 plakalı Seat marka otomobil, suyun şiddetiyle yol kenarındaki portakal bahçesine sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sulama borusunun patlaması sonucu yolda oluşan büyük çukur, olayın şiddetini ortaya koydu.

Hasar ve Müdahale

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta ve yolda maddi hasar meydana geldi. Portakal bahçesine sürüklenen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

