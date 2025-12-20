Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı

Mersin Mahallesi Güneşli Sokak'ta kaza

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde seyir halindeki bir aracın üzerine yamaçtan yuvarlanan kaya parçası düştü. Olay, Mersin Mahallesi Güneşli Sokak'ta meydana geldi.

Üzerine kaya düşen ve tavanı çöken araç, 61 KG 132 plakalı otomobildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan dördü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, araçta sıkışan N.Ç. adlı vatandaşın kurtarılabilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grubu ekiplerinin titiz ve kontrollü müdahalesi sonucunda N.Ç. araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

