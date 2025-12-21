Adana Kozan'da 2 Sürücüye 49.781 TL İdari Ceza

Adana Kozan'da 2 sürücüye 49.781 TL idari ceza

Kozan ilçesindeki sanayi sitesinde yapılan denetimlerde, araçlarıyla tehlikeli hareketler yapan iki sürücüye toplam 49.781 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimin ayrıntıları

Kozan’da trafik polislerince kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında plakasız ve çekme belgeli Tofaş marka otomobil ile 01 RC 158 plakalı otomobil durduruldu.

01 RC 158 plakalı aracın sürücüsüne; sürücü belgesiz araç kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve kişilere zarar verecek derecede saygısızca araç kullanmaktan olmak üzere toplam 40.514 TL idari ceza uygulandı.

Tofaş marka otomobile ise çekme belgeli araç kullanmaktan 9.267 TL idari para cezası verildi.

Öte yandan, plakasız otomobilin motor ve şasi numaralarından aracın plakası tespit edilirken, her iki araç da yediemin otoparkına çekildi.

