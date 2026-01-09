Adana Kozan'da 42 Dolandırıcılıktan 27 Yıl 4 Ay 6 Gün Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bilişim suçları kapsamında H.T.Ç.'yi tespit edip gözaltına aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranan H.T.Ç. yakalandı.

Polis ekipleri, bilişim yoluyla işlenen suçların engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında zanlının yerini tespit etti ve operasyonla gözaltına aldı.

Yakalanan şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçuna 42 kez karıştığı ve toplam 27 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet ve adliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, resmi işlemlerle cezaevine teslim edildi.

HÜKÜMLÜ KOZAN ADLİYESİNE ÇIKARILMA