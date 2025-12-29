DOLAR
Adana Pozantı'da Otomobil ile Tır Çarpıştı — Sürücüler Yaralanmadı

Adana Pozantı'da D-750'de otomobil ile tır çarpıştı; sürücüler yara almadan kurtuldu, otomobilde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:42
Kaza Detayları

Adana'nın Pozantı ilçesinde, D-750 Karayolu üzerinde otomobil ile tırın çarpıştığı bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Alpu Mahallesi yokuşundan aşağı inen C.B. yönetimindeki 07 MZP 04 plakalı otomobil ile Niğde yönüne seyir halindeki S. A. idaresindeki 06 JTF 23 plakalı tır çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza sebebiyle trafik ilk anda tek şeritten kontrollü verildi. Araçların yol içerisinden kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar çift şeritten sağlandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

