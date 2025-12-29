Adana Pozantı'da Otomobil ile Tır Çarpıştı — Sürücüler Yaralanmadı
Kaza Detayları
Adana'nın Pozantı ilçesinde, D-750 Karayolu üzerinde otomobil ile tırın çarpıştığı bir kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Alpu Mahallesi yokuşundan aşağı inen C.B. yönetimindeki 07 MZP 04 plakalı otomobil ile Niğde yönüne seyir halindeki S. A. idaresindeki 06 JTF 23 plakalı tır çarpıştı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaza sebebiyle trafik ilk anda tek şeritten kontrollü verildi. Araçların yol içerisinden kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar çift şeritten sağlandı.
ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI.