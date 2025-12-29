Antalya'da Nida Nazlıer cinayeti: Sanık Aref Elhussein hakim karşısında

Antalya'da Nida Nazlıer Cinayeti: Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Antalya'da 45 yaşındaki Nida Nazlıer'in evinde öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Aref Elhussein (28) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olayın gelişimi

Olay, 31 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1’inci katında gerçekleşti. İşten çıkan Halil İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı Nida Nazlıer'in evine girince Nazlıer'i banyoda kanlar içinde buldu. Yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Nazlıer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili olarak Nazlıer’i bulan Halil İ. ile maktulle en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve geldiği belirlenen H.H. (39) gözaltına alındı. Polis ekipleri 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti ve Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Suriyeli Aref Elhussein düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sanığın savunması ve adliyedeki süreç

Sorgusunda suçunu kabul eden Elhussein, maktulle ilişkiye girdiklerini, ardından tartışma çıktığını belirtti. Sanık ifadesinde, "Masanın üzerindeki bardağı alıp başına vurdum" dedi. İfadesinde ayrıca aynanın kırıldığını, cam parçalarının kendisine saplandığını ve Nazlıer'i kanlar içinde görünce kaçtığını öne sürdü.

Adliyeye sevk edilirken Elhussein'in sağ elinin bandajlı olduğu, hastanedeki işlemler sırasında kendisinden kan örneği alındığı görüldü. Adliyede "kasten öldürme" suçundan tutuklanan Elhussein, diğer şüpheliler Halil İ. ile H.H. hakkında ise serbest bırakılma kararı verildi.

İddianame ve yapılan inceleme

Hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede yer alan savunmasında Elhussein, maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yapılan iç beden muayenesinde bu iddiayı doğrulayacak bir bulguya rastlanmadı; muayene, sanığın beyanlarının suçu inkâr amacı taşıdığı değerlendirmesine yer verdi.

Sanığın ifadeleri ve duruşma

Duruşmada sanık, aralarında arbede yaşandığını, sinirlenip saçından tutup aynalı dolaba vurduğunu ve cam parçalarının sol ayağına saplandığını söyledi: "Bana engel olmaya çalıştı. Masanın üzerindeki bardağı alıp başına vurdum. Aramızda arbede yaşandı. Sinirden kendimi kaybettim, saçından tutup aynalı dolaba vurdum. Ayna kırıldı. Cam parçasını sol ayağıma sapladı. O beni öldürmek istedi".

Elhussein ayrıca, Nazlıer'in ölüp ölmediğini fark etmediğini, üzerindeki altınları ve telefonunu aldığını, telefonu parçalayıp çöpe attığını, kanlı kıyafetlerini poşete koyduğunu ve iş yerine giderek taksiyle geldiğini söyledi: "Kanlı elbiselerimi poşete koydum".

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

