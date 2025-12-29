Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonu, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.
Operasyon ve aramalar
İl merkezinde şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı aramalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Ele geçirilen maddeler
Aramalarda 239 adet sentetik ecza, 30,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 23,29 gram metamfetamin, 5 adet extasy, 0,49 gram esrar, 5 adet payp ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 260 TL bulundu.
Gözaltı ve adli süreç
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
