Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi, itfaiye ve barınak ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; tedavi için barınağa teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:16
Kurtarma operasyonu sokak sakinlerinin ihbarıyla başladı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, bir binanın duvarındaki demir korkuluklara saplanmış halde bulunan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi üzerinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, barınak görevlileriyle koordineli hareket etti.

Barınaktan gelen personel öncelikle kediyi iğneyle uyuşturdu, ardından itfaiye ekipleri korkuluğun bir bölümünü keserek hayvanı güvenli şekilde kurtardı.

Kedi, gerekli tedavilerinin yapılması amacıyla barınak görevlilerine teslim edildi. Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlardan Hacı Ali Özden, ekiplerin çalışmalarına teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

