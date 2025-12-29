Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kurtarma operasyonu sokak sakinlerinin ihbarıyla başladı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, bir binanın duvarındaki demir korkuluklara saplanmış halde bulunan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi üzerinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, barınak görevlileriyle koordineli hareket etti.
Barınaktan gelen personel öncelikle kediyi iğneyle uyuşturdu, ardından itfaiye ekipleri korkuluğun bir bölümünü keserek hayvanı güvenli şekilde kurtardı.
Kedi, gerekli tedavilerinin yapılması amacıyla barınak görevlilerine teslim edildi. Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlardan Hacı Ali Özden, ekiplerin çalışmalarına teşekkür etti.
