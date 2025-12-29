Niğde'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ulukışla'da düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığına karıştığı belirlenen kişiler yakalandı, iki şüpheli tutuklandı.

Operasyonun yürütülmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ulukışla ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Yakalananlar ve adli süreç

Operasyonda iki araçta bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs ile 2 Türk vatandaşı Ulukışla'da yakalandı. Olayın ardından Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 Türk vatandaşı, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler aynı gün çıkarıldıkları Ulukışla adli makamları tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan yabancı uyrukluların durumu

Yakalanan 6 yabancı uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildi. Bu kişilerden 5'i İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yaşı küçük olan 1 yabancı uyruklu çocuk ise Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM)'ne yönlendirildi.

