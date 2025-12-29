Sakarya'da Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kg Esrar Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Sakarya'da Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kg Esrar Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serdivan, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilo 954 gram kubar esrar, 111,5 gram bonzai, 21 gram AM maddesi, 5 gram kokain, 35 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 289 fişek ele geçirildi. Toplamda yaklaşık 11 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

