Sakarya'da Yılbaşı Öncesi Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kg Esrar Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 11 kilogram esrar ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:34
Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serdivan, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilo 954 gram kubar esrar, 111,5 gram bonzai, 21 gram AM maddesi, 5 gram kokain, 35 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 289 fişek ele geçirildi. Toplamda yaklaşık 11 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

