Palandöken Geçidi'nde Karla Mücadele: Erzurum-Tekman Yolunda Zorlu Mesai

Yoğun kar ve tipinin etkisi sürüyor

Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilerken çevre illerle kara yollarında ulaşımı güçleştirdi.

Erzurum - Tekman kara yolu Palandöken geçidinde etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karla Mücadele ekipleri ise zorlu hava ve yol koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum’dan Tekman’a giden sürücüler, etkili fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yoldan çıkan bazı araçlar, bölgedeki ekipler ve iş makinelerinin desteğiyle kurtarıldı.

Sürücüler, bölgede kar perdelerinin olmaması nedeniyle yolun açıldıktan kısa sürede yeniden kapanabildiğini belirterek, ekiplerin çalışmalarına teşekkür etti.

Karla mücadele ekipleri, fırtına ve düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşarken, yolu ulaşıma açık tutmak için seferber oldu. Yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

ERZURUM’DA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR. ERZURUM’UN ÇEVRE İLLERLE OLAN KARAYOLLARINDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR.