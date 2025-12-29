DOLAR
Palandöken Geçidi'nde Karla Mücadele: Erzurum-Tekman Yolunda Zorlu Mesai

Erzurum-Tekman kara yolunun Palandöken geçidinde iki gündür süren yoğun kar ve tipide, karla mücadele ekipleri zor şartlarda yolları açık tutmak için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:40
Yoğun kar ve tipinin etkisi sürüyor

Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilerken çevre illerle kara yollarında ulaşımı güçleştirdi.

Erzurum - Tekman kara yolu Palandöken geçidinde etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karla Mücadele ekipleri ise zorlu hava ve yol koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum’dan Tekman’a giden sürücüler, etkili fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yoldan çıkan bazı araçlar, bölgedeki ekipler ve iş makinelerinin desteğiyle kurtarıldı.

Sürücüler, bölgede kar perdelerinin olmaması nedeniyle yolun açıldıktan kısa sürede yeniden kapanabildiğini belirterek, ekiplerin çalışmalarına teşekkür etti.

Karla mücadele ekipleri, fırtına ve düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşarken, yolu ulaşıma açık tutmak için seferber oldu. Yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

