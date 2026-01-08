Adapazarı'nda bıçaklı kavga: Kazım Gezer yaşamını yitirdi, şüpheli yakalandı

Adapazarı'nda bıçaklı kavga: Kazım Gezer yaşamını yitirdi

Şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, Kudüs Caddesi üzerindeki Orta Garaj otobüs durakları yanında bulunan bir market önünde iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu, Kazım Gezer (49) ile H.B. (56) arasında sözlü anlaşmazlık fiziksel kavgaya dönüştü. Olay sırasında H.B.'nin yanındaki kesici aletle Gezer’i göğsünden yaraladığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Gezer’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yapılan müdahalelere rağmen Gezer hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli H.B. ise emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ. KAÇAN ŞÜPHELİ İSE EMNİYET EKİPLERİNCE YAKALANDI.