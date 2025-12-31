DOLAR
Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu

Adapazarı Papuççular Mahallesi'ndeki inşaat sahasında ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi: hayatını kaybeden şahıs Cüneyt Ekmekçi. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:11
Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu

Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu

Olayın Detayları

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Papuççular Mahallesi Ay Sokak'ta inşası devam eden bir binanın arka tarafında vatandaşlar yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda hayatını kaybeden kişinin Cüneyt Ekmekçi olduğu tespit edildi.

İşlem ve Soruşturma

Cüneyt Ekmekçi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

