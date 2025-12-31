DOLAR
İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 3,5 Ton Sahte Etil Alkol, 5 Tutuklama

İzmir'de yılbaşı öncesi operasyonda 3,5 ton sahte etil alkol ve 600 şişe kaçak içki ele geçirildi; 5 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:25
İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 3,5 Ton Sahte Etil Alkol, 5 Tutuklama

İzmir'de kaçak içki operasyonu: 3,5 ton sahte etil alkol ele geçirildi

5 şüpheli tutuklandı, 600 şişe ve 4 iş yeri hakkında işlem yapıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yılbaşı öncesi halk sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve kaçak içki üretimi ile ticaretini engellemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekiplerin Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde tespit ettiği adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile 600 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Saha çalışmaları kapsamında il genelindeki alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kaçak veya sahte içki sattığı tespit edilen 4 iş yeri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Operasyonlar ve denetimler kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

