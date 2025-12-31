Manş Tüneli'nde Arıza Giderildi, Eurostar Seferleri Yeniden Başladı

Eurostar, Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında dün meydana gelen arıza nedeniyle iptal olan tüm seferlerin bugün yeniden başladığını açıkladı. Şirket, bazı gecikme ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği yönünde uyarıda bulundu.

"Dün Manş Tüneli’ndeki bir elektrik sorununun ardından ve gece boyunca demiryolu altyapısında yaşanan bazı ek sorunlar sonrasında seferler bugün yeniden başladı. Bugün tüm seferlerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz; ancak zincirleme etkiler nedeniyle hala bazı gecikmeler ve son dakika iptalleri yaşanabilir"

Le Shuttle treninde aksama

Eurostar'ın dünki duyurusunda yer alan ifadeler: "Yaşanan sorun ve bunun sonucunda Le Shuttle treninin aksaması nedeniyle tüm yolcularımızın seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ederiz. Seyahat biletiniz yoksa lütfen istasyona gelmeyin".

Le Shuttle'ın internet sitesinde ise şu açıklama yapıldı: "Havai elektrik hattındaki bir sorun nedeniyle hizmetlerimizde ciddi aksamalar yaşıyoruz, seferlerde gecikmeler var. Sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz".

Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği bildirilmişti.

DEMİRYOLU ŞİRKETİ EUROSTAR, MANŞ TÜNELİ'NDEKİ ELEKTRİK HATTINDA DÜN MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE İPTAL OLAN TÜM SEFERLERİN, BUGÜN YENİDEN BAŞLADIĞINI BELİRTİRKEN; BAZI GECİKME VE SON DAKİKA İPTALLERİNİN YAŞANABİLECEĞİ YÖNÜNDE UYARI YAPTI. (ARŞİV)