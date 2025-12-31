DOLAR
Düzce'de paletli ambulans Tuğrul köyündeki 95 yaşındaki hastaya ulaştı

Düzce'de yoğun kar nedeniyle yolları kapanan Tuğrul köyündeki 95 yaşındaki solunum sıkıntısı hastasına paletli ambulansla müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:04
Yoğun kar altında sağlık ekipleri kesintisiz müdahaleyi gerçekleştirdi

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Yığılca'ya bağlı Tuğrul köyü yollarını kapattı. Bölgede solunum sıkıntısı yaşayan 95 yaşındaki bir hastanın yardımına ise paletli ambulans yetişti.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sevk edilen paletli ambulans ekibi, Yığılca ilçe merkezinden yola çıkarak zorlu hava ve yol koşullarına rağmen ilerledi.

Ekipler, yer yer 60 santimetre'yi bulan karla kaplı yolları aşarak, köy yolu kapalı olmasına rağmen herhangi bir aksaklık yaşamadan Tuğrul köyü'ne ulaştı. Sağlık personeli tarafından hastaya gerekli ilk müdahale yapılarak tedavisi gerçekleştirildi.

Hastanın sağlık durumu takip altına alınırken, yetkililer olumsuz kış şartlarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

