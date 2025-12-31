Ordu'da Trafik Denetimlerinde 11.281 Araç Kontrolü

Ordu'da Trafik Denetimleri: Bir Haftada 11.281 Araç Kontrolü

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik sürdürülen denetimlerde son bir haftada yoğun bir kontrol çalışması gerçekleştirdi.

Emniyetten Açıklama ve Kazalara İlişkin Veriler

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada il genelinde 39 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 53 kişi yaralandı.

Uygulanan İdari ve Cezai İşlemler

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 51 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 104 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 356 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 242 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 41 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin diğer denetimleriyle birlikte toplam 11.281 araç kontrol edilirken, 2.685 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 33 araç trafikten men edildi ve 38 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

