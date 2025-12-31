Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: 34 JA 448 Plakalı Araç Söndürüldü

Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

34 JA 448 plakalı araçta alevler itfaiye tarafından söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, araç muayene istasyonu önünde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 34 JA 448 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

