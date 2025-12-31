DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,02%
ALTIN
5.962,47 0,66%
BITCOIN
3.805.752,11 -0,76%

Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: 34 JA 448 Plakalı Araç Söndürüldü

Kozan'da park halindeki 34 JA 448 plakalı otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:01
Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: 34 JA 448 Plakalı Araç Söndürüldü

Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

34 JA 448 plakalı araçta alevler itfaiye tarafından söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, araç muayene istasyonu önünde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 34 JA 448 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manş Tüneli'nde Arıza Giderildi, Eurostar Seferleri Yeniden Başladı
2
İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 3,5 Ton Sahte Etil Alkol, 5 Tutuklama
3
Ordu'da Trafik Denetimlerinde 11.281 Araç Kontrolü
4
Trabzon Sera Gölü'nde Turistik İşletmede Yangın: Büyük Maddi Hasar
5
Düzce'de paletli ambulans Tuğrul köyündeki 95 yaşındaki hastaya ulaştı
6
Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: 34 JA 448 Plakalı Araç Söndürüldü
7
Korgan'da Ticari Araç 30 Metreden Fındık Bahçesine Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları