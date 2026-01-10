Adapazarı'nda Kaçakçılık Operasyonu: S.U. (40) Gözaltında

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda S.U. (40) gözaltına alındı; ev ve depoda çok miktarda tütün, makaron ve makineler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:23
Operasyon Detayları

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda S.U. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametgahında ve deposunda yapılan aramada ele geçirilenler şunlardır:

200 kilo kaçak tütün, 174 paket 100 gramlık paketli tütün, 105 bin 800 adet boş, 91 bin adet dolu makaron ve 4 adet elektronik sigara sarma makinesi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

