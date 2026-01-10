Adapazarı'nda Kaçakçılık Operasyonu: S.U. (40) Gözaltında
Operasyon Detayları
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda S.U. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametgahında ve deposunda yapılan aramada ele geçirilenler şunlardır:
200 kilo kaçak tütün, 174 paket 100 gramlık paketli tütün, 105 bin 800 adet boş, 91 bin adet dolu makaron ve 4 adet elektronik sigara sarma makinesi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.