Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı; satıcı M.U. tutuklandı, iki şüpheli serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:30
Operasyon ve Gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma neticesinde, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.U. ile uyuşturucu kullandığı tespit edilen G.K. ve M.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan M.U. tutuklanırken, G.K. ve M.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ŞAHSIN ARACA BİNDİRİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

