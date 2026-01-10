Londra'da İran Büyükelçiliği'nde Eski İran Bayrağı Açıldı

Göstericiler, Tahran yönetimini protesto etmek için büyükelçilik önünde toplandı

İngiltere'deki İran Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler arasında yaşanan olaylarda, güvenlik barikatlarını aşan bir protestocu binanın balkonuna çıkarak balkondaki İran İslam Cumhuriyeti bayrağını indirdi ve 1979 İran İslam Cumhuriyeti devrimi öncesine ait güneş ve aslan figürlü eski ülke bayrağını açtı.

Londra polisinin verdiği bilgiye göre gösterilere yaklaşık 500 ila bin kişi katıldı. Göstericiler, İran'daki şiddetli protestoları eleştirirken Tahran yönetimine yönelik çeşitli sloganlar attı ve eski bayrakları sembolik bir mesaj olarak kullandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, balkona çıkan göstericinin bayrağı değiştirdiği anlar yer aldı; bu hamle, kalabalıktaki diğer protestocular tarafından ilgiyle karşılandı ve destek tezahüratlarıyla karşılandı.

Gösterilerin dağılmasının ardından polis, olaylarda 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin ağırlaştırılmış izinsiz giriş ve acil durum görevlisine saldırı, diğerinin ise ağırlaştırılmış izinsiz giriş suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Yetkililer ayrıca, izinsiz giriş şüphesiyle bir kişinin daha arandığını duyurdu.

Olayların ardından İran'ın Londra Büyükelçiliği tarafından paylaşılan fotoğrafta, bayrağın yeniden yerine asıldığı gösterildi ve resmi açıklamada "İran’ın bayrağı gönderdedir" denildi.

