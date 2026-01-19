Adilcevaz'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı; yaralılar Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:19
Adilcevaz'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Adilcevaz'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Olayın ayrıntıları

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 13. kilometresindeki Aşağı Süphan köyü yakınlarında meydana geldi.

İkram Yel yönetimindeki 51 KV 901 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU BİRİ ÇOCUK 5 KİŞİ...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU BİRİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU BİRİ ÇOCUK 5 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi
7
Samsun Bafra'da Kaçak Avlanan 2,6 Ton Mezgit'e El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları