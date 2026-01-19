Şırnak'ta 34 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu: 11 Tutuklama

Şırnak'ta 12-18 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 34 milyon 222 bin 20 lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu ele geçirildi; 11 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde yürüttükleri operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonun kapsamı ve bulgular

12-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 115 şahsa ait ev, eklenti ve araçta arama yapıldı. Aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Bunlar arasında; 4 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp, 41 gram metamfetamin, 500 litre kaçak motorin, 68 adet cep telefonu, 24 bin 134 adet bandrolsüz sigara, 133 kilo nargile tütünü yer aldı.

Ayrıca, 2 bin 838 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 231 adet oto yedek parça, 1.454 adet muhtelif tekstil malzemesi, 2.286 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası ile toplamda 913 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Kaçak malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 222 bin 20 lira olarak bildirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyonlar kapsamında toplam 109 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından haklarında arama kaydı bulunan 40 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

