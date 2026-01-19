Şanlıurfa'da Koltuk ve Yatak Üretimi Atölyesinde Korkutan Yangın

Şanlıurfa Haliliye Devteşti Mahallesi'nde koltuk, baza ve yatak üretimi yapılan atölyede çıkan yangına itfaiye müdahale etti; soğutma ve inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:22
Haliliye Devteşti Mahallesi'nde başlayan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde, koltuk, baza ve yatak üretimi yapılan bir atölyede yangın çıktı. Olay, 3 katlı binanın giriş kısmında meydana geldi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları tahliye ettikten sonra söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kontrol altına alındı ve ekipler şimdi soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları