Şanlıurfa'da Koltuk ve Yatak Üretimi Atölyesinde Korkutan Yangın

Haliliye Devteşti Mahallesi'nde başlayan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde, koltuk, baza ve yatak üretimi yapılan bir atölyede yangın çıktı. Olay, 3 katlı binanın giriş kısmında meydana geldi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları tahliye ettikten sonra söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kontrol altına alındı ve ekipler şimdi soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

