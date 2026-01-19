Eskişehir'de polis kapıyı kırarak 86 yaşındaki kadını kurtardı

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'in Kumlubel Mahallesi Biçer Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında yaşayan tek başına olan S.T. (86) isimli kadından yakınları haber alamayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, daire içinde düşme sonucu yaralı halde bulunan kadına ulaşmak için polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Dairede yere düşmüş vaziyette bulunan kadın için sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve sağlık durumu

Vücudunun çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı ezikler tespit edilen kadın, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Apartman sakinleri, polisin hızlı müdahalesi nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

