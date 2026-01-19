Eskişehir'de polis kapıyı kırarak 86 yaşındaki kadını kurtardı

Eskişehir'de tek başına yaşayan 86 yaşındaki S.T., evinde düşerek yaralandı; polis kapıyı kırarak müdahale etti, hasta Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:58
Eskişehir'de polis kapıyı kırarak 86 yaşındaki kadını kurtardı

Eskişehir'de polis kapıyı kırarak 86 yaşındaki kadını kurtardı

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'in Kumlubel Mahallesi Biçer Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında yaşayan tek başına olan S.T. (86) isimli kadından yakınları haber alamayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, daire içinde düşme sonucu yaralı halde bulunan kadına ulaşmak için polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Dairede yere düşmüş vaziyette bulunan kadın için sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve sağlık durumu

Vücudunun çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı ezikler tespit edilen kadın, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Apartman sakinleri, polisin hızlı müdahalesi nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

ESKİŞEHİR'DE YARALANAN 86 YAŞINDAKİ KADIN, POLİS TARAFINDAN EVİNİN KAPISI KIRILARAK...

ESKİŞEHİR'DE YARALANAN 86 YAŞINDAKİ KADIN, POLİS TARAFINDAN EVİNİN KAPISI KIRILARAK KURTARILDI

ESKİŞEHİR'DE YARALANAN 86 YAŞINDAKİ KADIN, POLİS TARAFINDAN EVİNİN KAPISI KIRILARAK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi
3
Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Şüpheliye Ev Hapsi
4
Kabil'de Otelde Patlama: Şehr-i Nev'de Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
5
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Can Kaybı 26’ya Yükseldi
6
Tipi Sivas-Malatya Kara Yolunu Kapattı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
7
Samsun'da 187,65 gram kokainle yakalanan F.T. tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları