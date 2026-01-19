Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:12
Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Olay, dün İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'ndeki bir fırının pastane bölümünde meydana geldi.

Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, darp edilip bıçaklanan A.E.A. (17) ve B.K. (19), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla mekandan kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Soruşturma ve tutuklama

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan E.K. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

