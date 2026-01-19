Bandırma'da metruk binada soba yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Bandırma Liman Yolu Sokak'ta metruk binada soba yangını çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye soğutma çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:03
Bandırma'da metruk binada soba yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Bandırma'da Metruk Binada Soba Yangını

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada soba kaynaklı yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içeride yaşayan vatandaşın sobayı yakması sonucu başlayan yangında yoğun duman oluştu. Binada bulunan bir kişi dumandan etkilendi.

Olay yerine müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen vatandaş tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve binada soğutma çalışmalarını sürdürdü.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış sebebinin soba kaynaklı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BANDIRMA’DA METRUK BİNADA SOBA YANGINI, 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BANDIRMA’DA METRUK BİNADA SOBA YANGINI, 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BANDIRMA’DA METRUK BİNADA SOBA YANGINI, 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi
3
Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Şüpheliye Ev Hapsi
4
Kabil'de Otelde Patlama: Şehr-i Nev'de Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
5
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Can Kaybı 26’ya Yükseldi
6
Tipi Sivas-Malatya Kara Yolunu Kapattı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
7
Samsun'da 187,65 gram kokainle yakalanan F.T. tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları