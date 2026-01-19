Bandırma'da metruk binada soba yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Bandırma'da Metruk Binada Soba Yangını
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada soba kaynaklı yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, içeride yaşayan vatandaşın sobayı yakması sonucu başlayan yangında yoğun duman oluştu. Binada bulunan bir kişi dumandan etkilendi.
Olay yerine müdahale
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen vatandaş tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve binada soğutma çalışmalarını sürdürdü.
İnceleme başlatıldı
Yangının çıkış sebebinin soba kaynaklı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BANDIRMA’DA METRUK BİNADA SOBA YANGINI, 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ