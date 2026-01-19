Yalova Delmece Yaylası'nda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Yalova'nın Delmece Yaylası'nda yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:01
Yalova Delmece Yaylası'nda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Yalova Delmece Yaylası'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

AFAD ve jandarma ekipleri 6 saatlik çalışma ile vatandaşları güvenli bölgeye tahliye etti

Teşvikiye beldesindeki Delmece Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1'i çocuk olmak üzere 5 vatandaş mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesinin ardından Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile jandarma hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen iki arama ve kurtarma arazi aracı ile ekipler, ağır kış koşullarına rağmen arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 6 saatlik süren yoğun çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce bulundu ve güvenli bölgeye tahliye edilerek sağlık ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE BULUNAN DELMECE YAYLASI'NDA MAHSUR KALAN 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ 6 SAATLİK...

YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE BULUNAN DELMECE YAYLASI'NDA MAHSUR KALAN 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ 6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI.

YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE BULUNAN DELMECE YAYLASI'NDA MAHSUR KALAN 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ 6 SAATLİK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Can Kaybı 26’ya Yükseldi
3
TEM Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Trafiği Havadan Görüntülendi
4
Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Şüpheliye Ev Hapsi
5
Tipi Sivas-Malatya Kara Yolunu Kapattı: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
6
Samsun'da 187,65 gram kokainle yakalanan F.T. tutuklandı
7
Edremit’te Tarihi Otel ve İş Hanı Yeniden Çöktü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları