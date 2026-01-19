Yalova Delmece Yaylası'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

AFAD ve jandarma ekipleri 6 saatlik çalışma ile vatandaşları güvenli bölgeye tahliye etti

Teşvikiye beldesindeki Delmece Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1'i çocuk olmak üzere 5 vatandaş mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesinin ardından Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile jandarma hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen iki arama ve kurtarma arazi aracı ile ekipler, ağır kış koşullarına rağmen arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 6 saatlik süren yoğun çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce bulundu ve güvenli bölgeye tahliye edilerek sağlık ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

