Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde evde yangın
İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı
Adıyaman’da bir evde çıkan yangın mahallede kısa süreli panik yarattı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Feleket Kümeevlerinde Mehmet Sadık Ö.'ye ait evde yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi; ancak evde hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
