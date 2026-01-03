DOLAR
Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Adıyaman'da Mehmet Sadık Ö.'ye ait evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, evde hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:46
Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde evde yangın

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı

Adıyaman’da bir evde çıkan yangın mahallede kısa süreli panik yarattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Feleket Kümeevlerinde Mehmet Sadık Ö.'ye ait evde yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi; ancak evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

