Kapıdağ'da Kayıp Elif Kumal: Enis G.'nin Arama Talebi ve Yeni İddialar

Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal'da, Enis G.'nin aramalara katılma isteği ve telefon görüşmesindeki "Araçta kapılar sıkıştı" iddiası dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:12
Kapıdağ'da Kayıp Elif Kumal: Enis G.'nin Arama Talebi ve Yeni İddialar

Kapıdağ'da Kayıp Elif Kumal: Enis G.'nin Arama Talebi ve Yeni İddialar

Erdek'e bağlı Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal vakasında, yeni iddialar ve güvenlik güçlerinin aldığı kararlar gündeme geldi.

Gözaltı ve adli süreç

Olayda önce gözaltına alınan ardından adliyeye sevk edilip kontrol şartıyla serbest bırakılan Enis G.'nin arama çalışmalarına katılmak istediği, ancak ailenin hassasiyeti nedeniyle güvenlik güçleri tarafından bu talebin uygun görülmediği iddia edildi.

Telefon görüşmesi ve arama yönlendirmesi

İddialara göre, Elif Kumal kaybolduğu gece kamp alanından ayrıldıktan kısa süre sonra Enis G.'yi telefonla aradı. Bu görüşmede Elif'in "Araçta kapılar sıkıştı, çıkamıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Öte yandan Enis G.'nin, yetkili birimlere ve kendisini sorgulayan görevlilere aramaların özellikle gölet çevresinde yoğunlaştırılması gerektiğini, aracın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu ilettiği öğrenildi.

Aile ilişkileri ve arama çalışmaları

Edinilen bilgilere göre; Enis G.'nin abisinin Elif Kumal'ın ailesiyle sürekli iletişim halinde olduğu, ayrıca Enis G.'nin arkadaş çevresinin arama-kurtarma faaliyetlerine aktif şekilde katıldığı ifade edildi.

KAPIDAĞ'DA KAYBOLAN ELİF KUMAL (ARŞİV)

KAPIDAĞ'DA KAYBOLAN ELİF KUMAL (ARŞİV)

