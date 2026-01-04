Elazığ’da Karla Mücadele: 27 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Elazığ’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde karla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

90 araç ve 120 personel ile yürütülen çalışmalarda yüzlerce yol ulaşıma açılırken, halen 27 köy yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çalışmaların kapsamı

Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için planlı ve kesintisiz çalışma yürütüyor; öncelik taşıyan güzergâhlarda çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

