Patnos'ta Karla Mücadele 7/24: 60 cm'e Ulaşan Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoğun kar çalışmaları sürüyor

Ağrı’nın Patnos ilçe merkezinde üç gündür etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde cadde ve sokakların kapanmasına neden olan kar yağışı sonrası Patnos Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu.

İlçe merkezinde yer yer yaklaşık 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle belediye personeli, (7/24) çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ana arterler, hastane yolları, kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler ve yoğun kullanılan güzergâhlar öncelikli olarak temizleniyor.

Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyerek belirlenen alanlarda topluyor. Gece gündüz demeden çalışan ekipler, muhtemel buzlanmaya karşı da gerekli önlemleri alarak ulaşımın güvenli bir şekilde devam etmesini sağlıyor.

Patnos Belediyesi yetkilileri, yoğun kar yağışının devam etme ihtimaline karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve belediye ekiplerinin çalışmalarına engel olunmaması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

İlçe genelinde karla mücadele çalışmalarının, hava şartları normale dönene kadar aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

