DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.926.713,06 -1,04%

Patnos'ta Karla Mücadele 7/24: 60 cm'e Ulaşan Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde üç gündür süren yoğun kar yağışıyla mücadele eden Patnos Belediyesi ekipleri, 60 cm'e varan karı 7/24 temizliyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:03
Patnos'ta Karla Mücadele 7/24: 60 cm'e Ulaşan Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Patnos'ta Karla Mücadele 7/24: 60 cm'e Ulaşan Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoğun kar çalışmaları sürüyor

Ağrı’nın Patnos ilçe merkezinde üç gündür etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde cadde ve sokakların kapanmasına neden olan kar yağışı sonrası Patnos Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu.

İlçe merkezinde yer yer yaklaşık 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle belediye personeli, (7/24) çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ana arterler, hastane yolları, kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler ve yoğun kullanılan güzergâhlar öncelikli olarak temizleniyor.

Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyerek belirlenen alanlarda topluyor. Gece gündüz demeden çalışan ekipler, muhtemel buzlanmaya karşı da gerekli önlemleri alarak ulaşımın güvenli bir şekilde devam etmesini sağlıyor.

Patnos Belediyesi yetkilileri, yoğun kar yağışının devam etme ihtimaline karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve belediye ekiplerinin çalışmalarına engel olunmaması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

İlçe genelinde karla mücadele çalışmalarının, hava şartları normale dönene kadar aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇE MERKEZİNDE ÜÇ GÜNDÜR ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI...

AĞRI'NIN PATNOS İLÇE MERKEZİNDE ÜÇ GÜNDÜR ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İLÇE GENELİNDE CADDE VE SOKAKLARIN KAPANMASINA NEDEN OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI PATNOS BELEDİYESİ EKİPLERİ, ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN SEFERBER OLDU.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇE MERKEZİNDE ÜÇ GÜNDÜR ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapıdağ'da Kayıp Elif Kumal: Enis G.'nin Arama Talebi ve Yeni İddialar
2
Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olan 29 yaşındaki Enes Aldum ölü bulundu
3
Yahyalı’da buzlanma sonucu kaza: 3 yaralı
4
Elazığ’da Karla Mücadele: 27 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor
5
Karaman'da Jandarma Operasyonu: 21 Aranan Kişiden 4'ü Tutuklandı
6
Elazığ'da Kardan Adamın Kafası Çalındı — Kamera Görüntüleri
7
Kırkağaç'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alıp Küle Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları