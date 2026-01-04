Yerlikaya: 202 Şüpheli Yakalandı, 4 Kaçak Silah İmalathanesi Deşifre Edildi

Bakan Yerlikaya: 202 şüpheli yakalandı, 4 kaçak silah imalathanesi deşifre edildi

Jandarma'nın 14 il merkezli operasyonunda ele geçirilen silahlar ve kentler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin son 2 haftadır yürüttüğü 14 il merkezli operasyonlarda ciddi sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

Operasyonda ele geçirilenler: 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet uzun namlulu tüfek.

Gözaltına alınan şüpheliler: 202 kişi; ayrıca 4 adet kaçak silah imalathanesi deşifre edildi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, bu çalışmalarla hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçların önlendiğini hem de organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin engellendiğini vurguladı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

