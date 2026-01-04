Karaman'da Jandarma Operasyonu: 21 Aranan Kişiden 4'ü Tutuklandı

26 Aralık - 1 Ocak tarihli denetimlerde kapsamlı sorgulama

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor.

26 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde, JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü uygulamalarda yoğun denetimler yapıldı. Bu kapsamda 12 bin 100 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan 21 kişinin arandığı belirlendi.

Yakalanan 21 kişiden 4’ü tutuklandı. Denetimler sırasında ayrıca 429 gram esrar, sentetik ecza hap, 10 gram bonzai ve iskambil kağıdı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlama amacıyla denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

