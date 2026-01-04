DOLAR
Bakan Yerlikaya: 202 Şüpheli Yakalandı, 4 Kaçak Silah İmalathanesi Deşifre Edildi

Ali Yerlikaya: 14 il merkezli operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı, 4 kaçak silah imalathanesi deşifre edildi; çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:25
Bakan Yerlikaya: 202 Şüpheli Yakalandı, 4 Kaçak Silah İmalathanesi Deşifre Edildi

14 il merkezli operasyonun ayrıntıları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin yürüttüğü 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarına dair sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında açıkça belirtti: "202 şüpheliyi yakaladık, 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik".

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler şöyle: 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek.

Çalışmalar, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütüldü. Operasyonlar İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya illerinde gerçekleştirildi.

Yerlikaya, bu operasyonların amacını şu sözlerle özetledi: ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları önlemek ve halkın huzurunu bozan çeteler ile organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçmek.

Paylaşımını, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesiyle sonlandırdı.

ELE GEÇİRİLENLER

202 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

