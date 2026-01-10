Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda Kar: Çok Sayıda Araç Mahsur Kaldı

Yüksek kesimlerde aniden bastıran kar ulaşımı aksattı

Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Adıyaman-Çelikhan Karayolunda etkili oldu ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Aniden bastıran kar nedeniyle yolda kapanmalar meydana geldi; kardan ilerleyemeyen birçok araç mahsur kaldı.

Karlı yolda ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını güvenlik gerekçesiyle yol kenarına çekmek zorunda kaldı. Bir süre yolda kalan vatandaşlar, yolun iş makineleriyle açılması sonrasında yollarına devam etti.

