Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda Kar: Çok Sayıda Araç Mahsur Kaldı

Adıyaman'ın yüksek kesimlerindeki yoğun kar nedeniyle Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda birçok araç mahsur kaldı; yollar iş makineleriyle açıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:11
Yüksek kesimlerde aniden bastıran kar ulaşımı aksattı

Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Adıyaman-Çelikhan Karayolunda etkili oldu ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Aniden bastıran kar nedeniyle yolda kapanmalar meydana geldi; kardan ilerleyemeyen birçok araç mahsur kaldı.

Karlı yolda ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını güvenlik gerekçesiyle yol kenarına çekmek zorunda kaldı. Bir süre yolda kalan vatandaşlar, yolun iş makineleriyle açılması sonrasında yollarına devam etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

