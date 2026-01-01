DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.771.723,2 -0,16%

İznik'te Yılbaşı Gecesi Huzur ve Güven Uygulaması

Bursa'nın İznik ilçesinde yılbaşı gecesi polis denetimlerinde yaklaşık 150 araç durduruldu, 300 kişiye GBT yapıldı ve sürücülere alkol kontrolü uygulandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:23
İznik'te Yılbaşı Gecesi Huzur ve Güven Uygulaması

İznik'te Yılbaşı Gecesi Huzur ve Güven Uygulaması

Bursa'nın İznik ilçesinde, yılbaşı gecesinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerin kapsamı

İlçe genelinde birçok noktada eş zamanlı yürütülen uygulamalarda yaklaşık 150 araç durduruldu ve 300 kişiye GBT kontrolleri yapıldı. Ayrıca sürücülere yönelik alkol kontrolleri de uygulandı.

Eğlence mekanları ve kamu düzeni

Denetimler kapsamında ilçede bulunan tüm eğlence mekanları da kontrol edilerek kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için gerekli incelemeler yapıldı. Uygulamaların, yılbaşı gecesinin herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemesi amacıyla titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, benzer denetimlerin asayiş ve huzurun korunması amacıyla aralıksız devam edeceğini ifade etti.

İznik'te yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması

İznik'te yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Efeler'de Çatıdan Yükselen Yoğun Duman İtfaiyeyi Harekete Geçirdi
2
Kırıkkale'de Yılbaşı Denetimi: 43 İlin Geçiş Güzergahında Sıkı Tedbir
3
Düzce'de Yeni Yıl Denetiminde Ceza Yerine Çikolata
4
Kırıkkale Yahşihan'da polis memuru bıçakla yaralandı
5
Kocaeli'de Yılbaşı Gecesi Sıkı Denetim: 4 bin 317 Personelle Güvenlik
6
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Yılbaşı Ziyareti: Jandarma, Polis ve Sağlıkçılar
7
Nevşehir'de Ocak Gazı Zehirlenmesi: T.K. (22) Hastaneye Kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları