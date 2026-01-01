İznik'te Yılbaşı Gecesi Huzur ve Güven Uygulaması

Bursa'nın İznik ilçesinde, yılbaşı gecesinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerin kapsamı

İlçe genelinde birçok noktada eş zamanlı yürütülen uygulamalarda yaklaşık 150 araç durduruldu ve 300 kişiye GBT kontrolleri yapıldı. Ayrıca sürücülere yönelik alkol kontrolleri de uygulandı.

Eğlence mekanları ve kamu düzeni

Denetimler kapsamında ilçede bulunan tüm eğlence mekanları da kontrol edilerek kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için gerekli incelemeler yapıldı. Uygulamaların, yılbaşı gecesinin herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemesi amacıyla titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, benzer denetimlerin asayiş ve huzurun korunması amacıyla aralıksız devam edeceğini ifade etti.

